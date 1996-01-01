【BIO碧歐斯】水感舒緩B5無油卸妝水-400ml

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商品規格/容量 : BIO水感舒緩B5無油卸妝水400ml*1
主商品成分: 獨家生物能量複合素™ ,維他命B5
使用方法: 取適量卸妝水於化妝棉，輕輕擦拭全臉
保存期限：依商品包裝顯示
保存方式： 請存放陰涼處，避免陽光直射
注意事項：
‧使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。
‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。
‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。
‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。
‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。
產地: 依商品包裝顯示
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
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