【BIO碧歐斯】水感舒緩B5無油卸妝水-400ml

敏弱肌、油性肌、混合肌適用<BR>
完整卸妝＆卸除髒污油脂<BR>
保溼舒緩敏弱肌膚<BR
無油、無酒精、無香料
winpro [ 防水睫毛膏、眼妝、彩妝 ] 完整卸除
NT$299
NT$490
商品編號: bio_miceller-water_bs_400
供貨狀況: 尚有庫存

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商品介紹

水感卸妝水01

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規格說明

商品規格/容量 : BIO水感舒緩B5無油卸妝水400ml*1

主商品成分: 獨家生物能量複合素™ ,維他命B5

使用方法: 取適量卸妝水於化妝棉，輕輕擦拭全臉

保存期限：依商品包裝顯示

保存方式： 請存放陰涼處，避免陽光直射

注意事項：

‧使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

產地: 依商品包裝顯示 

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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