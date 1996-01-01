【BIO碧歐斯】水感舒緩B5無油卸妝水-400ml

商品規格/容量 : BIO水感舒緩B5無油卸妝水400ml*1

主商品成分: 獨家生物能量複合素™ ,維他命B5

使用方法: 取適量卸妝水於化妝棉，輕輕擦拭全臉

保存期限：依商品包裝顯示

保存方式： 請存放陰涼處，避免陽光直射

注意事項：

‧使用前請先做肌膚測試，確定有無過敏反應再使用。

‧肌膚上有傷口紅腫濕疹等異常現象時，請勿使用。

‧使用中或使用後肌膚若有異常現象時，請停止使用並洽詢皮膚科醫生。

‧請置於嬰幼兒拿不到之處，避免幼童撿取食用。

‧因電腦螢幕設定及個人觀感之差異，本賣場之商品圖片僅供參考，以收到實際商品為準，請見諒。

產地: 依商品包裝顯示