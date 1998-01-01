【BIO碧歐斯】男用洗面乳-100g(共2款)

適合油性/混合性肌膚使用

洗臉同時去角質、揉除黑頭粉刺

洗後肌膚清爽舒適，完全不刺激

winpro 型男，一瓶就行，洗淨多種肌膚問題

優惠售價 NT$119 NT$249

商品編號: bio_manfacewash_100_boombo

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