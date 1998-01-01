【BIO碧歐斯】男用洗面乳-100g(共2款)

適合油性/混合性肌膚使用
洗臉同時去角質、揉除黑頭粉刺
洗後肌膚清爽舒適，完全不刺激
winpro 型男，一瓶就行，洗淨多種肌膚問題
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商品編號: bio_manfacewash_100_boombo
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商品介紹

男洗面乳01男洗面乳02 男洗面乳03   

規格說明

名稱：BIO碧歐斯斯潔面乳(洗面乳)

尺寸：約4.5 * 4.5 * 13 cm

容量：100g

款式：2款洗面乳

保存期限：3年

製造日期：標示於包裝

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・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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