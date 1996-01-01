【盒損良品】【ARLEM】清爽棉潔淨香氛沐浴乳-1000ml(歐盟實驗室敏感檢測)

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◆商品名稱：【ARLEM】清爽棉潔淨香氛沐浴乳-1000ml(歐盟實驗室敏感檢測)
◆保存期限：5年
◆商品規格：1000ml
◆使用方法：取適量於手心，搓揉起泡後塗抹於微濕身上，輕柔按摩後以溫水洗淨即可。
◆保存方法：請置於陰涼處，請勿直接陽光照射，以免變質。
◆產地：100%希臘原裝進口
◆注意事項：
◎本商品為私人消耗性商品，一經拆封使用，恕無法退貨。
◎使用後若有過敏請即刻停止使用，並請教醫生。
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【ARLEM】100%希臘進口，植萃香氛沐浴乳
─洗淨 × 香氛 × 保養
▌1000ML大容量 | 全系列5款香氛 | 專為敏感肌設計的香氛沐浴乳
-PH5.5弱酸性：溫和清潔不傷肌膚
-歐敏實驗室敏感肌膚檢測
-洗後清爽，不黏膩不殘留
-地中海植萃香氛成分
-富含維他命A、E、F保養成分
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 /宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)