【盒損良品】【ARLEM】清爽棉潔淨香氛沐浴乳-1000ml(歐盟實驗室敏感檢測)

◆商品名稱：【ARLEM】清爽棉潔淨香氛沐浴乳-1000ml(歐盟實驗室敏感檢測)

◆保存期限：5年

◆商品規格：1000ml

◆使用方法：取適量於手心，搓揉起泡後塗抹於微濕身上，輕柔按摩後以溫水洗淨即可。

◆保存方法：請置於陰涼處，請勿直接陽光照射，以免變質。

◆產地：100%希臘原裝進口

◆注意事項：

◎本商品為私人消耗性商品，一經拆封使用，恕無法退貨。

◎使用後若有過敏請即刻停止使用，並請教醫生。

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【ARLEM】100%希臘進口，植萃香氛沐浴乳

─洗淨 × 香氛 × 保養

▌1000ML大容量 | 全系列5款香氛 | 專為敏感肌設計的香氛沐浴乳

-PH5.5弱酸性：溫和清潔不傷肌膚

-歐敏實驗室敏感肌膚檢測

-洗後清爽，不黏膩不殘留

-地中海植萃香氛成分

-富含維他命A、E、F保養成分