【盒損良品】【Musk Collection】經典白麝香亮白保濕乳液200ml(好吸收不黏膩)

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▌來自 Swiss瑞士 阿爾卑斯的純淨香氛
淺紫瓶身印上白色字樣，
看似溫暖和卻又不多話，
卻主張內心想法都該勇敢表達，
揉和茉莉及百合香氣的白麝香，暈染出獨有的溫潤及優雅動人，
彷彿沐浴後的溫暖清新，讓人身心不知覺的放鬆下來，看似熟悉沉穩，卻有著說不出的不凡於人。
適合送給讓人覺得溫暖柔和，實際上很有自己不同想法而沉穩的你。
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▌Musk collection瑞士白麝香，熱銷經典款- #經典白麝香white musk
誕生於1993年，由知名保養品牌「雅詩蘭黛Estée Lauder」擁有多年經銷經驗的Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)所創立；身為一個專業調香師的他，親手調出溫潤頤人、像沐浴後那舒適而沁透放鬆的香氛。
前調：溫潤麝香
依蘭、玫瑰、甜果香
(溫暖柔潤花香，像一抹暖意停留在肌膚上)
中調：花麝香
茉莉、百合、鳶尾花、纈草
(似沐浴後的清新優雅，不自覺得放鬆和靠近)
後調：木質麝香
壇香、雪松木
(古典優雅．沉穩而靜謐)
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▌創辦人＆調香師的堅持
Mr. Peter Funk(彼得‧芬克先生)：『我心中的白麝香，是沉穩靜謐的雪松為蘊底，點出溫潤優雅、讓人舒服而放鬆的花香』
◎「VOOUGE」、「ELLE」、「marie claire」、「ViVi」報導推薦
◎瑞士政府認證，100%瑞士研發進口
◎Alps阿爾卑斯山泉水及自然香氛萃取
◎經典工藝設計，處處見其細緻的偏執
◎高等級EdP，持香至8小時以上，優雅而不膩
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▌關於塑化劑
由多樣法國植萃香氛原料取代塑化劑；良好的定香劑（取代有毒的塑化劑），
不讓肌膚多受刺激，溫潤香氛同時平衡沉穩的木質香，帶來柔軟質地香氣。
※商品圖片顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同，以實際商品顏色為準，請見諒。
品名：【Musk Collection】經典白麝香亮白保濕乳液 兩入組
幫助肌膚嫩白保濕不乾澀，全身散發若隱若現的白麝香香氣。
搭配同系列淡香精使用，讓香氛更持久更有層次感。
賦予迷人清爽之白麝香氣， 享受生活幸福的美好時光。
★前調：溫潤麝香(依蘭、玫瑰、甜果香)
★中調：花麝香(茉莉、百合、鳶尾花、纈草)
★後調：木質麝香(檀香、雪松木)
容量：200ml
用途：幫助肌膚嫩白保濕不乾澀，全身散發若隱若現的麝香香氣。
使用方法：
外出或沐浴後，塗抹於身上，乳液可增加香氛的持久性並擁有特殊層次感。
保存期限：5年
注意事項：
1.使用後若有過敏請即刻停止使用，並請教醫生。
2.請放置陰涼處以免變質。
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)