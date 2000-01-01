【盒損良品】紅石榴亮麗護色洗髮精300ml(染後髮質適用)

✔專為「褪色快、髮絲脆弱、頭皮敏弱不適」的你設計

✔強效鎖色×深層修護：延長染後髮色時間

✔富含「有機紅石榴籽萃取」、「向日葵籽油」、「小麥＆大豆氨基酸」萃取

✔通過歐盟敏感肌膚檢測

✔歐盟有機成分認證

✔無添加矽靈Dimethicone

✔無添加SLS,SLES清潔成分

✔無添加PARABEN防劑

✔無添加ALCOHOL酒精

100%希臘原裝進口 外盒凹損，內容物正常可用

