【盒損良品】紅石榴亮麗護色洗髮精300ml(染後髮質適用)

此商品參與的優惠活動
【使用方法】
建議雙手搓泡後以指腹按摩頭皮，沖洗後再使用第二次，達到更完美的體驗。
【產品規格】
．容量：300ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)
【mea natura 美娜圖塔】紅石榴亮麗護色洗髮精300ml(染後髮質適用) ─ 鎖色亮澤×修護舒緩
✔專為「褪色快、髮絲脆弱、頭皮敏弱不適」的你設計
✔強效鎖色×深層修護：延長染後髮色時間
✔富含「有機紅石榴籽萃取」、「向日葵籽油」、「小麥＆大豆氨基酸」萃取
✔️通過歐盟敏感肌膚檢測
✔️歐盟有機成分認證
🚫無添加矽靈Dimethicone
🚫無添加SLS,SLES界面活性劑
🚫無添加PARABEN防劑
🚫無添加ALCOHOL酒精
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。
．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。
【 二 】付款方式
・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay / 街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)