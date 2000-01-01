【盒損良品】紅石榴亮麗護色洗髮精300ml(染後髮質適用)

✔專為「褪色快、髮絲脆弱、頭皮敏弱不適」的你設計
✔強效鎖色×深層修護：延長染後髮色時間
✔富含「有機紅石榴籽萃取」、「向日葵籽油」、「小麥＆大豆氨基酸」萃取
──
✔通過歐盟敏感肌膚檢測
✔歐盟有機成分認證
✔無添加矽靈Dimethicone
✔無添加SLS,SLES清潔成分
✔無添加PARABEN防劑
✔無添加ALCOHOL酒精
100%希臘原裝進口 外盒凹損，內容物正常可用
NT$149
NT$800
商品編號: aof_mea_natura_pome_shampoo_color_300
供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動
加入最愛 此商品 「 最高 」可以折抵紅利 7 點 (約等於 NT$7 )
商品介紹

盒損良品

 

 

 

 

 

 

 

 

規格說明

【使用方法】
建議雙手搓泡後以指腹按摩頭皮，沖洗後再使用第二次，達到更完美的體驗。

【產品規格】
．容量：300ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴亮麗護色洗髮精300ml(染後髮質適用)   ─ 鎖色亮澤×修護舒緩

✔專為「褪色快、髮絲脆弱、頭皮敏弱不適」的你設計
✔強效鎖色×深層修護：延長染後髮色時間
✔富含「有機紅石榴籽萃取」、「向日葵籽油」、「小麥＆大豆氨基酸」萃取

✔️通過歐盟敏感肌膚檢測
✔️歐盟有機成分認證
🚫無添加矽靈Dimethicone
🚫無添加SLS,SLES界面活性劑
🚫無添加PARABEN防劑
🚫無添加ALCOHOL酒精

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

相關商品
紅石榴果籽臉部去角質100ml(天然紅石榴籽＆不含塑膠微粒)
敏弱肌適用．歐盟有機成分認證
紅石榴果籽臉部去角質100ml(天然紅石榴籽＆不含塑膠微粒)
NT$330
橄欖光澤潤髮素300ML(乾損髮質/滋潤)
柔順易梳，打結毛躁out
橄欖光澤潤髮素300ML(乾損髮質/滋潤)
NT$330
橄欖豐盈髮膜250ml(乾損髮質/滋潤)
深層修護髮芯，還原強健秀髮
橄欖豐盈髮膜250ml(乾損髮質/滋潤)
NT$440
橄欖清爽身體乳250ml(敏弱肌膚適用)
舒緩乾裂，好吸收不黏膩
橄欖清爽身體乳250ml(敏弱肌膚適用)
NT$440
已加入購物車
已更新購物車
網路異常，請重新整理