【盒損良品】紅石榴彈力護色髮膜250ml(染後髮質適用)

【使用方法】

塗上髮膜前，應該先輕扭或是用毛巾印乾頭髮上的水分至半乾狀態，然後將髮膜均勻塗抹於頭髮中至尾段。

想加強護髮效果，可以用保鮮紙或浴帽將頭髮包裹起來，這樣做能防止頭皮表層熱氣散失，加上浴室裏的水蒸氣能讓毛鱗片充分打開，吸收髮膜中的營養成分。

靜待5-10分鐘後，就可以徹底清洗乾淨。

【產品規格】

．容量：250ml

．保存期限：3年

．製造日期：標示於瓶身

．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)

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紅石榴彈力護色髮膜250ml(染後髮質適用) ─ 鎖色亮澤×深層滋養

✔專為「褪色快、髮絲脆弱、頭皮敏弱不適」的你設計

✔強效鎖色×深層滋養：延長染後髮色，深層滋養髮芯。

✔富含「有機有紅石榴籽萃取」、「向日葵籽油」、「乳油木果脂」萃取

✔️通過歐盟敏感肌膚檢測

✔️歐盟有機成分認證

🚫無添加矽靈Dimethicone

🚫無添加SLS,SLES界面活性劑

🚫無添加PARABEN防劑

🚫無添加ALCOHOL酒精