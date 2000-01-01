【盒損良品】紅石榴喚膚滋養霜250ml(歐盟有機認證)

通過歐盟敏感肌膚檢測
歐盟有機成分認證
無添加酒精
無添加礦物油
無添加PARABEN防腐劑
無添加致敏香精
100%希臘原裝進口 外盒或壓頭凹損
優惠售價
NT$220
NT$900
商品編號: aof_mea_natura_pome_bodycream_250
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商品介紹


盒損良品

【美娜圖塔】紅石榴喚膚滋養霜

容量：
250ml

成分：
溫潤滋養霜是身體乾燥時的絕佳良品，為肌膚帶來無微不至的柔適呵護。富含超級莓果精粹，內含高濃度乳油木果脂、維他命E及石榴籽油，針對膝蓋、手肘等易龜裂處能深層滋潤肌膚，天然植萃保濕因子吸收快速，清爽不黏膩，沐浴後使用指腹的力量按摩，不僅能舒緩肌膚，經常使用能有效改善肌膚暗沉，代謝老廢角質，恢復肌膚彈姓，強化保濕效果，使肌膚從內而外散發自然光透白。


使用方式：
塗抹後以指腹輕輕按摩至吸收，淡淡的香味對於調劑身心舒壓放鬆也很有幫助。

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴喚膚滋養霜250ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

【mea natura 美娜圖塔】紅石榴喚膚滋養霜250ml(英國土壤協會、瑞士IMO有機認證)

 

 

 

規格說明

容量
250ml

保存期限：
3年

產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)

其他：
英國土壤協會有機認證
瑞士IMO有機認證
通過JSH敏感肌膚檢測
無添加PARABEN防腐劑與DIMETHICONE矽靈
無添加S.L.S 與 S.L.E.S界面活性劑
無添加Mineral Oil礦物油
無添加PHTHALATE塑化劑
無添加SILICONE矽膠

運送方式

【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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