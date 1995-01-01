【盒損良品】橄欖頭皮養護洗髮精300ml(一般至油性髮質適用)

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✔富含[鼠尾草葉]、[維他命b5]等修護成分
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✔通過歐盟敏感肌膚檢測
✔歐盟有機成分認證
✔無添加矽靈Dimethicone
✔無添加SLS,SLES清潔成分
✔無添加PARABEN防劑
✔無添加ALCOHOL酒精
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商品介紹

盒損良品

 

 



規格說明

【使用方法】
建議雙手搓泡後以指腹按摩頭皮，沖洗後再使用第二次，達到更完美的體驗。

【產品規格】
．容量：300ml
．保存期限：3年
．製造日期：標示於瓶身
．產地：Made In Greece(100%希臘原裝進口)

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【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

．超商取貨：結帳滿＄699超取免運費；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT60元。

．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

【 二 】付款方式

・水晶香國際提供：線上刷卡 / Line pay /  街口支付 / 宅配貨到付款 / 超商貨到付款(7-11、全家、萊爾富)

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