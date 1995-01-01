【盒損良品】橄欖頭皮養護洗髮精300ml(一般至油性髮質適用)

✔專為[油性頭皮]、[頭髮扁塌]、[敏感頭皮]的你而設計

✔頭皮清爽 × 髮絲蓬鬆

✔富含[鼠尾草葉]、[維他命b5]等修護成分

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✔通過歐盟敏感肌膚檢測

✔歐盟有機成分認證

✔無添加矽靈Dimethicone

✔無添加SLS,SLES清潔成分

✔無添加PARABEN防劑

✔無添加ALCOHOL酒精

100%希臘原裝進口 外盒凹損，內容物正常可使用

優惠售價 NT$149 NT$800

商品編號: aof_mea_natura_olive_shampoo_vitality_300

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