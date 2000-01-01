【盒損良品】橄欖撫紋鎖水馥活霜50ml(臉霜 x 眼霜)



【美娜圖塔】橄欖撫紋鎖水馥活霜(臉霜 x 眼霜)-50ml

容量：

50ml

成分：

★專為「細紋」、「皺紋」、「敏感肌膚」煩惱的妳而設計！

★面霜 x 眼霜：一瓶兩用、撫平細紋、強效鎖水、重現肌膚彈力光澤！

★富含「黑燕麥籽」、「玻尿酸」、「向日葵籽油」等強效鎖水因子，能有即刻增強皮膚脂質層，鎖住流失水分，同時注入養分，避免秋冬乾燥水分流失，進而造成臉部紋路顯現。

使用方式：

★清潔肌膚後，取5元大小置於「眼角」、「臉部」、及「頸部」、來回輕柔按摩數次，幫助成分有效吸收。

★可當作「妝前乳Primer」使用。

★建議搭配同品牌臉部去角質及卸妝乳一同使用，效果更加。