【盒損良品】【FARCOM】深層保濕洗髮露1000ml(乾損髮質/滋潤)

✔專為「髮絲受損、乾躁分叉」髮質的你設計

✔深層修護 X 柔順髮絲，從髮芯完整呵護秀髮

✔富含「摩洛哥堅果油」、「胺基酸」、「甜菜鹼」

100%希臘原裝進口 外盒凹損．內容物可正常使用

優惠售價 NT$419 NT$1,500

商品編號: aof_farcom_shampoo_moist_1000

供貨狀況: 尚有庫存

此商品參與的優惠活動

加入購物車 立即購買 已售完，貨到通知我 已售完 同時加購物車 同時購買

0 加入購物車 立即購買 已售完，貨到通知我 已售完 同時加購物車 同時購買