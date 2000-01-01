【盒損良品】【FARCOM】FUN肆要塑 玩酷蓬凝土(強力塑型髮泥)

＃水洗式髮泥：不黏手、好沖洗、超強力塑型
100%希臘原裝進口 外盒凹損
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NT$149
NT$800
商品編號: aof_farcom_moldingclay
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商品介紹


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＃水洗式髮泥：不黏手、好沖洗、超強力塑型

高山嶺土與天然地蠟製成，不黏手好沖洗之專業髮廊推薦造型品。

聚極強力的定型效果，創造髮型極致風範。

30秒即可抓出理想髮型。 

以指尖取適量於手掌上，搓揉均勻後，即可輕易造型

【髮控 FARCOM】FUN肆要塑 玩酷蓬凝土(強力塑型髮泥)

規格說明

容量：
100g

特色：
玩潮酷炫、放肆有型－完美持久定型

產品說明：
高山嶺土與天然地蠟製成，不黏手好沖洗之專業髮廊推薦造型品。聚極強力的定型效果，創造髮型極致風範。

保存期限：
五年 (製造日期請參考外包裝)

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【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)

・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。

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．海外運費：結帳滿＄3000 海外免運費；結帳金額未達$3000，依寄送地區計價。

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