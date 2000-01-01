【盒損良品】【FARCOM】FUN肆要塑 玩酷蓬凝土(強力塑型髮泥)

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＃水洗式髮泥：不黏手、好沖洗、超強力塑型

高山嶺土與天然地蠟製成，不黏手好沖洗之專業髮廊推薦造型品。

聚極強力的定型效果，創造髮型極致風範。

30秒即可抓出理想髮型。

以指尖取適量於手掌上，搓揉均勻後，即可輕易造型