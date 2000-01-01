【盒損良品】【FARCOM】FUN肆要塑 玩酷蓬凝土(強力塑型髮泥)

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＃水洗式髮泥：不黏手、好沖洗、超強力塑型
高山嶺土與天然地蠟製成，不黏手好沖洗之專業髮廊推薦造型品。
聚極強力的定型效果，創造髮型極致風範。
30秒即可抓出理想髮型。
以指尖取適量於手掌上，搓揉均勻後，即可輕易造型
容量：
100g
特色：
玩潮酷炫、放肆有型－完美持久定型
產品說明：
高山嶺土與天然地蠟製成，不黏手好沖洗之專業髮廊推薦造型品。聚極強力的定型效果，創造髮型極致風範。
保存期限：
五年 (製造日期請參考外包裝)
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
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