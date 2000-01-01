【盒損良品】【FARCOM】柔馭護色水髮膜 300ml(護色/免沖洗)

✔專為染髮後「褪色快」、「髮絲脆弱」髮質而設計

✔「乾溼兩用 x 輕盈柔順」使用後秀敏輕盈柔順，髮感不黏膩厚重

✔富含「小麥氨基酸」、「甘油」、「梔子花油萃取」

外盒或壓頭凹損

NT$219 NT$800

商品編號: aof_farcom_leavein_color_300

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