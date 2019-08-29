【盒損良品】【FARCOM】摩洛哥金萃賦活髮油(滋潤乾濕兩用免沖洗)

商品組合：

摩洛哥金萃賦活髮油(乾濕兩用免沖洗)

Argan Oil

容量：

50ml

成分：

如瓶身所示

使用方式：

視髮量按壓1~2下由髮內側往外均勻塗抹，即能達到充滿光澤且自然之鎖色效果。

保存期限：5年

產地：希臘