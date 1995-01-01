【盒損良品】【FARCOM】漾光護色滋養髮膜1000ml(染後髮質/護色)

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商品：
漾光護色滋養髮膜
容量：
1000ml
成分：
如瓶身所示
保存期限：
5年
產地：
Made In Greece(100%希臘原裝進口)
使用方式：
塗上髮膜前，應該先輕扭或是用毛巾印乾頭髮上的水分至半乾狀態，然後將髮膜均勻塗抹於頭髮中至尾段。 想加強護髮效果，可以用保鮮紙或浴帽將頭髮包裹起來，這樣做能防止頭皮表層熱氣散失，加上浴室裏的水蒸氣能讓毛鱗片充分打開，吸收髮膜中的營養成分。 靜待5-10分鐘後，就可以徹底清洗乾淨。
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【FARCOM髮控】漾光護色髮膜1000ml | 護色/染後髮質適用
───有感護色．自然亮澤
★專為染髮後「褪色快」、「髮絲脆弱」髮質設計。
★鎖色亮澤 × 修護滋養，延長染後髮色時間
★富含「塔西堤梔子花」、「維他命B5」、『維他命E』
【 一 】運費計算方式(國內$699免運 | 海外 $3000免運)
・宅配：結帳滿＄699免運費 ；結帳金額未達$699，台灣本島、離島單筆運費NT100元。
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