​推薦水晶香給朋友及家人，你跟他都享優惠！

與其花廣告費，不如發推薦獎金給每一位支持水晶香的會員！

推薦給朋友和家人，你就能拿到朋友及家人當天下單金額「2%」紅利金！

當天下單的朋友和家人，也能額外得到「70元」優惠卷(滿500可使用，不限時間)

(新會員註冊禮「200元」仍可領取，不受影響)



現在就推薦給沒有在官網下過單的朋友和家人，請他用「你的專屬推薦碼」下單，你跟他都可以享優惠！

跟著以下步驟操作，你就能成水晶香國際的代言人，

準備好，和朋友家人一起來拿獎金吧！

註：下方圖片以清楚標示為目的，因此以桌上型電腦截圖為說明參考，但操作方式不因載具不同而有分別。

一、點選會員選項(登入/註冊)

未完成會員註冊者，請先完成會員註冊程序，可以FB、line的方式10秒快速註冊



二、以官網帳號或是FB、line快速登入或註冊

三、登入完成後，將出現下列畫面

你可以直接複製您的「推薦代碼」給朋友

(新註冊會員，需待隔日10:00後，由系統審核完成，推薦代碼才會生效)

(ex.建民於12/5 晚上23:50註冊完成，需於12/6 10:00後，系統內會員資料才會出現「推薦代碼」提供使用)

四、你商品選好後，畫面會出現成功加入購物車視窗。

你可以繼續購物，瀏覽其他商品，或是直接點選畫面右上方的【購物車】，並點擊「立即結帳」前往結帳。

五、結帳畫面中，請朋友或家人填入您專屬的「推薦代碼」

系統便會在訂單狀態轉換到「訂單完成」時，自動將70元折扣卷匯入你朋友及家人的帳戶內，下次購物即可使用。

同時您自己「2%」回饋金亦會同步歸入您的帳戶，系統將於月底一併結算，並於次月5日前，將您的回饋金以「紅利點數」歸到您的帳戶。(使用期限：90天)

是不是很簡單，趕快登入拿分享，朋友、家人、和自己都能一起獎金唷！

*有關優惠卷使用流程及說明，請到主選單-「會員專區」/「紅利與折扣碼說明」參考詳細說明